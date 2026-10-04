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मेरठ: साध्वी प्रपूर्णा भारती ने किए प्रवचन, बिन गुरु कृपा के ईश्वर की प्राप्ति असंभव
जागृति विहार स्थित सेक्टर-4 में पानी की टंकी वाले मैदान में आशुतोष महाराज द्वारा संस्थापित एवं संचालित दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान के तत्वावधान में रविवार को आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुभारंभ दिव्य रुद्री-पाठ के साथ हुआ, जिसने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित कर दिया। मनमोहक भजनों एवं कीर्तन ने उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भक्तिरस से सराबोर कर दिया। मुख्य वक्ता के रूप में दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी प्रपूर्णा भारती ने अपने ओजस्वी विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि बिन गुरु कृपा के ईश्वर की प्राप्ति असंभव है।
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