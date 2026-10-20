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Meerut: छावनी में दशहरे के मेले की तैयारी पूरी, रावण का पुतला लगाया

Mohd Mustakim

Updated Tue, 20 Oct 2026 04:00 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 04:00 PM IST







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भैंसाली मैदान स्थित छावनी की रामलीला मैदान में दशहरे मेले की तैयारियां पूरी हैं। रावण का पुतला लगा दिया है। मेले की व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात है। ... और पढ़ें

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