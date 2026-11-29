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सेंट्रल मार्केट के संबंध में रविंद्र गुर्जर के शास्त्रीनगर स्थित आवास पर पत्रकार वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि दो दिसंबर को आने वाला फैसला हमारे पक्ष में रहा तो आंदोलन की कोई जरूरत नहीं रहेगी। व्यापारी शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। सभी व्यापारी एकजुट हैं।

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