{"_id":"6b0be4298c724be3800fe9b5","slug":"video-meerut-massive-fire-at-a-clothing-warehouse-in-majidnagar-flames-raged-for-three-hours-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: मजीदनगर में कपड़ों के गोदाम में भीषण आग, तीन घंटे तक धधकती रहीं लपटें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मजीद नगर निवासी जियाउद्दीन का कपड़ों का गोदाम मजीद नगर में ही है। रविवार सुबह करीब पांच बजे गोदाम में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को मिली। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग की भयावहता को देखते हुए एक के बाद एक फायर ब्रिगेड की सात गाड़ियां बुलानी पड़ीं। फायर ब्रिगेड ने करीब तीन घंटे तक लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी।

... और पढ़ें