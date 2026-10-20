{"_id":"6ad7449bd39789237d0bc91d","slug":"video-meerut-kshatriya-mahasabha-performs-worship-and-display-of-weapons-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: क्षत्रिय महासभा ने किया शस्त्रों का पूजन और प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Meerut: क्षत्रिय महासभा ने किया शस्त्रों का पूजन और प्रदर्शन

Mohd Mustakim

Updated Tue, 20 Oct 2026 04:08 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 04:08 PM IST







Link Copied



दशहरे के मौके पर मंगलपांडे नगर स्थित कम्युनिटी हॉल में क्षत्रिय महासभा की ओर से शस्त्रों का पूजन किया गया। सभी ने अपने शस्त्रों का पूजन किया। शस्त्र हाथों में लेकर जयश्री राम का जयकारा लगाया। शस्त्रों का प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन