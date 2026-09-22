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मेरठ: किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने सुशांत सिटी में की पंचायत, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने सुशांत सिटी में पंचायत का आयोजन किया गया। किसानों और मजदूरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान की मांग उठाई गई। इसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर संबंधित समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। संगठन के जिला अध्यक्ष नीटू गुर्जर ने कहा कि किसान और मजदूरों की आवाज को मजबूती से उठाना संगठन की प्राथमिकता है। समस्याओं का समाधान नहीं होने पर संगठन लोकतांत्रिक तरीके से आगे भी आवाज उठाता रहेगा। इस अवसर पर किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के किसान-मजदूर मौजूद रहे।
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