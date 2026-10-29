{"_id":"6ae3163f1308b123910ca26e","slug":"video-meerut-jail-37-of-65-female-inmates-observe-karwa-chauth-fast-muskan-and-ravita-skip-it-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: जेल में 65 में से 37 महिला कैदियों ने रखा करवा चौथ का व्रत, मुस्कान और रविता ने नहीं रखा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: जेल में 65 में से 37 महिला कैदियों ने रखा करवा चौथ का व्रत, मुस्कान और रविता ने नहीं रखा

Dimple Sirohi

Updated Thu, 29 Oct 2026 03:17 PM IST Updated Thu, 29 Oct 2026 03:17 PM IST







Link Copied



मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद 65 महिला कैदियों में से 37 ने करवा चौथ का व्रत रखा। जेल प्रशासन की ओर से व्रत रखने वाली कैदियों को पूजा की सामग्री उपलब्ध कराई गई। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद मुस्कान और रविता ने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। ... और पढ़ें

विज्ञापन