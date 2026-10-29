फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut Jail: 37 of 65 Female Inmates Observe Karwa Chauth Fast; Muskan and Ravita Skip It

मेरठ: जेल में 65 में से 37 महिला कैदियों ने रखा करवा चौथ का व्रत, मुस्कान और रविता ने नहीं रखा

Thu, 29 Oct 2026 03:17 PM IST
Dimple Sirohi
Dimple Sirohi Dimple Sirohi
Updated Thu, 29 Oct 2026 03:17 PM IST
Meerut Jail: 37 of 65 Female Inmates Observe Karwa Chauth Fast; Muskan and Ravita Skip It
मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद 65 महिला कैदियों में से 37 ने करवा चौथ का व्रत रखा। जेल प्रशासन की ओर से व्रत रखने वाली कैदियों को पूजा की सामग्री उपलब्ध कराई गई। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद मुस्कान और रविता ने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

यूपी में चक्रवाती तूफान का असर, 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 45 जिलों में तेज हवाओं की चेतावनी

यूपी में चक्रवाती तूफान का असर, 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 45 जिलों में तेज हवाओं की चेतावनी
Uttar Pradesh
29 Oct 2026

MP में भारी बारिश का अलर्ट!

MP में भारी बारिश का अलर्ट!
Madhya Pradesh
29 Oct 2026

ऊना: मां चिंतपूर्णी के दरबार से करें लाइव दर्शन, घर बैठे लगाएं हाजिरी

maa chintpurni live darshan thursday morning
Una
29 Oct 2026

मौसम ने फिर बदली करवट, पानीपत में वीरवार सुबह हुई बूंदाबांदी से किसानों की बढ़ी चिंता

The weather has taken another turn; light rain in Panipat on Thursday morning has heightened concerns among farmers.
Panipat
29 Oct 2026

Video: अंबेडकरनगर में सेवानिवृत्त फौजी के घर से लाखों की चोरी

Video: अंबेडकरनगर में सेवानिवृत्त फौजी के घर से लाखों की चोरी
Ambedkar Nagar
29 Oct 2026
विज्ञापन

बैतूल: पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर ठग,फर्जी डॉक्टर ने बेहतर इलाज का झांसा देकर रुपये ऐंठे,पूछताछ में बड़े खुलासे

Betul: Fake Doctor Held for Online Fraud in C-Section Cases; Police Probe Similar Complaints in Bhopal, Indore
Betul
29 Oct 2026

Video: कांति सिंह की बढ़त पर सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह, रमाबाई रैली स्थल के बाहर सड़क पर बैठे

Video: कांति सिंह की बढ़त पर सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह, रमाबाई रैली स्थल के बाहर सड़क पर बैठे
Lucknow
29 Oct 2026
विज्ञापन

Video: गोमती में डूबे दो युवकों का दूसरे दिन भी नहीं लगा सुराग, 16 गोताखोरों ने चलाया तलाशी अभियान

Video: गोमती में डूबे दो युवकों का दूसरे दिन भी नहीं लगा सुराग, 16 गोताखोरों ने चलाया तलाशी अभियान
Lucknow
29 Oct 2026

Video: करवा चौथ पर दिखी गंगा-जमुनी तहजीब, मुस्लिम महिलाएं हिंदू महिलाओं के हाथों में रचा रहीं मेहंदी

Video: करवा चौथ पर दिखी गंगा-जमुनी तहजीब, मुस्लिम महिलाएं हिंदू महिलाओं के हाथों में रचा रहीं मेहंदी
Lucknow
29 Oct 2026

Video: त्योहारों की खरीदारी से अमीनाबाद में लगा जाम, बाजार में उमड़ी भीड़

Video: त्योहारों की खरीदारी से अमीनाबाद में लगा जाम, बाजार में उमड़ी भीड़
Lucknow
29 Oct 2026

चक्रवात अर्नब का असर अलीगढ़ में भी दिखने लगा

चक्रवात अर्नब का असर अलीगढ़ में भी दिखने लगा
Aligarh
29 Oct 2026

उज्जैन: भांग से सजे बाबा महाकाल, चंद्रमा और राम नाम के बेलपत्र से किया शृंगार, भस्म आरती में उमड़े भक्त

Ujjain: Mahakal Adorned with Bhang and Ram-Inscribed Bel Leaves During Thursday's Sacred Bhasma Aarti
Madhya Pradesh
29 Oct 2026

समालखा: टकराकर पूरी तरह जली पिकअप जीटी रोड पर पार्सल से भरी पिकअप में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

Samalkha: A pickup truck, loaded with parcels, caught fire after a collision on GT Road; the driver managed to save his life by jumping out.
Panipat
29 Oct 2026

गाजीपुर में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

Bike-thief gang busted three accused arrested in Ghazipur
Ghazipur
29 Oct 2026

खतौनी में गलत अंश निर्धारण से किसानों के अधिकारों पर खतरा

Incorrect determination of land shares in khatauni poses a threat to farmers rights
Ghazipur
29 Oct 2026

21वें दिन शर्ट उतारकर प्रदर्शन, सामूहिक इस्तीफे को चेताया

Protest held with shirts off on the 21st day; threat of mass resignation issued
Ghazipur
29 Oct 2026

बिहार ले जाए जा रहे सात मवेशी पिकअप से बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

Seven cattle being transported to Bihar recovered from a pickup truck; two smugglers arrested
Ghazipur
28 Oct 2026

VIDEO: गड्ढों में तब्दील हुआ तेहरा-कागारौल मार्ग, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

Tehra-Kagaraul road turns into stretch of potholes villagers threaten to launch a protest
Agra
28 Oct 2026

VIDEO: करवाचौथ की चमक से दमके बाजार, खरीदारी करने उमड़ी महिलाएं

Markets sparkle with the glow of Karwa Chauth women flock to shop
Agra
28 Oct 2026

एनटीपीसी प्रबंधन के आश्वासन पर 30 घंटे बाद खत्म हुआ ट्रैफिक जाम

Traffic jam ends after 30 hours following assurance from NTPC management
Sonebhadra
28 Oct 2026

बाबा औघड़ गुरुपद संभव राम बोले- विवेक, संतोष और साधना से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त

Baba Aughad Gurupad Sambhav Ram stated that the path to liberation is paved only through discernment, contentment, and spiritual practice
Chandauli
28 Oct 2026

बनारस में पांच घंटे तक धरने पर बैठे रहे प्रत्याशी, मंत्री, मेयर व विधायक

Candidates minister mayor and an MLA sat on a protest for five hours in Banaras
Varanasi
28 Oct 2026

शराब पीने के दौरान विवाद, दोस्त ने बोतल से हमला कर किया लहूलुहान

Dispute arises while drinking; friend attacks with a bottle, leaving the other person bloodied
Chandauli
28 Oct 2026

स्नातक एमएलसी चुनाव के बीच वाराणसी में भाजपा प्रत्याशी ने कार्यकर्ताओं संग किया प्रदर्शन

Amidst the Graduate MLC elections, the BJP candidate in Varanasi staged a protest along with party workers
Varanasi
28 Oct 2026

कानपुर: कार्यकारिणी की बैठक में वकील लेकर आईं महापौर, नगर आयुक्त ने किया बहिष्कार

Kanpur: Mayor brings a lawyer to executive committee meeting; Municipal Commissioner boycotts it
Kanpur
28 Oct 2026

VIDEO: सौभाग्य श्रृंगार एवं मेहंदी संगम में जुटीं हजारों सुहागिनें, बांटीं श्रृंगार किट

Thousands of married women gathered for a celebration of traditional adornment (*shringar*) and *mehndi*; *shringar* kits were distributed, and hundreds of young girls had their hands decorated with *mehndi*.
Agra
28 Oct 2026

फरीदाबाद में पार्क एलीट फ्लोर्स सोसाइटी में रोजाना 10 से 12 घंटे बिजली कटौती

Daily power cuts of 10 to 12 hours at Park Elite Floors society in Faridabad
Faridabad
28 Oct 2026

नूंह में 80 हजार की रिश्वत लेते जेई गिरफ्तार, एसीबी टीम को कमरे में बंद करने का भी आरोप

JE arrested in Nuh while accepting a bribe of ₹80000 also accused of locking ACB team inside a room
Nuh
28 Oct 2026

नोएडा में अमर उजाला के ‘पुलिस दोस्त’अभियान में छात्राओं को मिले सुरक्षा के टिप्स

female students received safety tips during Amar Ujala Police Dost campaign in Noida
Noida
28 Oct 2026

लखनऊ: कांति सिंह की जीत पर सपाईयों ने मनाया जश्न, देर रात हुई आतिशबाजी

लखनऊ: कांति सिंह की जीत पर सपाईयों ने मनाया जश्न, देर रात हुई आतिशबाजी
Lucknow
28 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed