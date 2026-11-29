{"_id":"6b0bf172ac1e6fac6c00417d","slug":"video-meerut-introduction-event-for-young-men-and-women-held-participants-introduced-themselves-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: युवक-युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन, युवाओं ने दिया परिचय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नौचंदी मैदान स्थित दुर्गा मंदिर में अखिल भारतीय ब्राह्मण हीरो संगठन द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में युवक-युवतियों ने परिजनों के साथ भाग लिया। सभी ने अपना परिचय दिया। आयोजकों ने अतिथियों का स्वागत किया। सम्मेलन का उद्देश्य योग्य युवक-युवतियों को मिलाना रहा।

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