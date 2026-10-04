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मेरठ: स्वरचित अंतर महाविद्यालय कविता प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों ने दी प्रस्तुति

Mohd Mustakim

Updated Sun, 04 Oct 2026 01:02 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 01:02 PM IST







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वी कमिट सामाजिक संस्था द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में रविवार को स्वरचित अंतर महाविद्यालय कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने शानदार कविता पाठ कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ... और पढ़ें

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