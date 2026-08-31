Meerut: पहले गिरेबान पकड़कर उठाया, फिर स्कूटी से टक्कर मारकर बच्चे को नाली में गिराया, वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी

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Meerut: First grabbed by the collar and lifted up, then knocked into a drain by a collision with a scooter; video goes viral, police investigating.
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Meerut: पहले गिरेबान पकड़कर उठाया, फिर स्कूटी से टक्कर मारकर बच्चे को नाली में गिराया, वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी
सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें स्कूटी सवार एक बच्चे को पहले गिरेबान पकड़कर उठाता है, फिर उसके ऊपर स्कूटी चढ़ाने की कोशिश करता है। बच्चे को स्कूटी से टक्कर मारकर नाली में गिरा देता है। पूरा मामला लोहियानगर थाना क्षेत्र की ज़ाकिर कॉलोनी का बताया जा रहा है। स्कूटी सवार का नाम अदनान बताया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि आरोपी स्कूटी सवार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, जिसमें जल्द कार्रवाई की जाएगी।
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