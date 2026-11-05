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मेरठ: एमडीए में मांगों को लेकर संयुक्त किसान संघर्ष समिति का धरना चौथे दिन भी जारी, अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी

Dimple Sirohi

Updated Thu, 05 Nov 2026 01:39 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 01:39 PM IST







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मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) में अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान संघर्ष समिति का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने एमडीए के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें उठाईं। ... और पढ़ें

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