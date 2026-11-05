वेस्ट यूपी से खास खबरें:11 नवंबर तक ट्रैफिक डायवर्जन, मेरठ की हवा जहरील, प्रेमिका की हत्या

तीन-चार महीने से नहीं मिली सैलरी, मेडिकल कॉलेज में वेतन को लेकर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का हंगामा

त्योहार के महीने में भी वेतन नहीं मिलने से एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। बृहस्पतिवार को जेएमडी, एचआर, सोलंकी और उर्मिला कंपनियों के अधीन काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि किसी को तीन महीने तो किसी को चार महीने से वेतन नहीं मिला है। उनका कहना है कि वेतन के साथ ही भविष्य निधि (पीएफ) को लेकर भी समस्या बनी हुई है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने पोर्टल के बजाय बायोमैट्रिक मशीन से हाजिरी लगवाने की मांग उठाई।



दीपावली पर हादसा: चाचा को बचाने दौड़ा भतीजा भी करंट से झुलसा; दोनों की मौत, एक साथ उठीं अर्थियां

दीपावली के त्योहार पर बागपत के खट्टा प्रहलादपुर गांव में दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं। घर के बरामदे में लगे लोहे के दरवाजे में करंट उतरने से चाचा और भतीजे की मौत हो गई। चाचा को करंट से चिपका देख भतीजा उन्हें बचाने दौड़ा था, लेकिन वह भी इसकी चपेट में आ गया। दोनों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बृहस्पतिवार सुबह गांव के श्मशान घाट में गमगीन माहौल के बीच दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक साथ दो अर्थियां उठने से पूरे गांव की आंखें नम हो गईं।