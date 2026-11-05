मेरठ में प्रेमिका की हत्या, जंगल में मिला 25 वर्षीय युवती का शव; आरोपी प्रेमी फरार, सामने आई ये वजह

शादी कहीं और तय होने से नाराज था आरोपी

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि फिरोज और समरीन के बीच करीब छह साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि वह समरीन को बिजली बंबा बाईपास पर प्रेम हॉस्पिटल के पास जंगल में ले गया और वहां गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।



जंगल में मिला युवती का शव

जंगल में युवती का शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही परतापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।



परिजनों को दी गई सूचना, आरोपी पर कार्रवाई

युवती की पहचान होने के बाद पुलिस ने उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस आरोपी फिरोज के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है।