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मेरठ में प्रेमिका की हत्या, जंगल में मिला 25 वर्षीय युवती का शव; आरोपी प्रेमी फरार, सामने आई ये वजह

Thu, 05 Nov 2026 12:40 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 05 Nov 2026 12:40 PM IST
सार

मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में बिजली बंबा बाईपास के पास जंगल में 25 वर्षीय समरीन का शव मिला। पुलिस के अनुसार प्रेमी फिरोज पर हत्या का आरोप है।

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Meerut Crime: Man Allegedly Strangles 25-Year-Old Girlfriend to Death Over Her Marriage Being Fixed Elsewhere
मेरठ क्राइम न्यूज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ में प्रेम प्रसंग से जुड़ा हत्या का मामला सामने आया है। गुरुवार को परतापुर थाना क्षेत्र में बिजली बंबा बाईपास स्थित प्रेम हॉस्पिटल के पास जंगल में 25 वर्षीय युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती की पहचान समरीन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, उसके प्रेमी फिरोज ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। दोनों लिसाड़ी गेट क्षेत्र की गड्ढे वाली मस्जिद के रहने वाले थे। 

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शादी कहीं और तय होने से नाराज था आरोपी
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि फिरोज और समरीन के बीच करीब छह साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि वह समरीन को बिजली बंबा बाईपास पर प्रेम हॉस्पिटल के पास जंगल में ले गया और वहां गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

जंगल में मिला युवती का शव
जंगल में युवती का शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही परतापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

परिजनों को दी गई सूचना, आरोपी पर कार्रवाई
युवती की पहचान होने के बाद पुलिस ने उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस आरोपी फिरोज के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है।

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