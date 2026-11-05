मेरठ: नेपाली युवती और दूसरे समुदाय के युवक का निकाह रुकवाया, धर्म परिवर्तन का आरोप, सैनिक विहार में हंगामा

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एनएच-58 स्थित एक होटल में काम करने वाली नेपाली हिंदू युवती और फाजलपुर निवासी दूसरे समुदाय के युवक का निकाह पुलिस ने रुकवा दिया। निकाह होने से पहले कॉलोनी के लोगों ने हंगामा कर दिया। पुलिस आकर दोनों को थाने ले गई। युवती को आशा ज्योति केंद्र भेज दिया, जबकि युवक से कंकरखेड़ा पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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मूल रूप से फाजलपुर रोहटा रोड का रहने वाला युवक 15 दिन से कंकरखेड़ा की सैनिक विहार ए ब्लाक कालोनी में किराए के मकान पर रह रहा है। इस मकान में वह अपनी प्रेमिका नेपाली युवती के साथ रहकर शादी की तैयारियां कर रहा था। दोनों की दोस्ती एनएच-58 बाईपास स्थित एक होटल में हुई थी। युवक तंदूर पर रोटी सेंकने का काम करता है, जबकि युवती होटल में रिसेप्शन पर काम करती है।



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आरोप है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। बुधवार रात सैनिक विहार कालोनी में घर के बाहर टेंट लगाकर मेहंदी की रस्म हुई, जबकि शादी बृहस्पतिवार को होनी थी। इसकी जानकारी क्षेत्र के लोगों ने कंकरखेड़ा पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शादी रुकवाकर युवक-युवती को पूछताछ के लिए थाने ले गई।



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