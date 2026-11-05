Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   UP: Order issued to provide 24-hour electricity to 14 districts during the festive season

यूपी: त्योहारों पर 14 जिलों को 24 घंटे बिजली देने का आदेश, कटौती या फाल्ट होने पर इन नंबरों पर करें कॉल

Thu, 05 Nov 2026 07:12 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 05 Nov 2026 07:12 PM IST
सार

Meerut: पावर एमडी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर त्योहारों पर उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। 

विज्ञापन
UP: Order issued to provide 24-hour electricity to 14 districts during the festive season
बिजली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रबंध निदेशक पीवीवीएनएल रवीश गुप्ता ने बृहस्पतिवार को आगामी त्योहारों को लेकर पश्चिमांचल के सभी 14 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार से विद्युत आपूर्ति प्रभावित न हो। सभी जिलों के उपभोक्ताओं को त्योहार पर निर्बाध आपूर्ति की जाए। इसके लिए उन्होंने ऊर्जा भवन में स्थित कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया।
विज्ञापन

 
Trending Videos

एमडी ने निर्देशित किया कि सभी 14 जनपद मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, हापुड, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर एवं गौतमबुद्धनगर मे उपभोक्ताओं को सुचारू एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। किसी भी क्षेत्र में ब्रेकडाउन अथवा विद्युत आपूर्ति व्यवधान की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल संज्ञान लेते हुए, उसका त्वरित निस्तारण किया जाए। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पर्याप्त संख्या मे मरम्मत गैंग एवं ट्रॉली ट्रांसफार्मर की पूर्व व्यवस्था रखने तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ता हेल्प लाइन नंबर 18004101912 पर प्राप्त शिकायतों तथा उनके निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
 
विज्ञापन

सभी जिलों के नियंत्रण कक्ष के नंबर
मेरठ 9193330312
बागपत 9193330171
गाजियाबाद 9193320115
बुलन्दशहर 9193302137
हापुड़ 9193319903
सहारनपुर 9193330422
मुजफ्फरनगर 9193331304
शामली 9193330951
मुरादाबाद 9193300109
संभल 9193300411
रामपुर 9193300636
अमरोहा 9193331320
बिजनौर 9193331324
गौतमबुद्ध नगर 9193301659

ये भी देखें...
धनतेरस: बिजनौर शहर में रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले जान लें रूट; यहां मिलेगी आतिशबाजी
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed