समरीन हत्याकांड: छह साल का प्यार, फिर शादी से इंकार, कहीं और तय हो गया था रिश्ता; फिरोज ने दबा दिया गला

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परतापुर थाना क्षेत्र में बिजली बंबा बाईपास पर एक ई-रिक्शा चालक फिरोज ने अपनी प्रेमिका समरीन (25) की गला दबाकर हत्या कर दी। प्रेमिका और उसके परिजनों ने आरोपी से शादी करने से इंकार कर दिया था। हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

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पुलिस अधीक्षक नगर विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि लिसाड़ी गेट निवासी समरीन फतेहउल्लापुर के एक कॉल सेंटर में काम करती थी। उसका पड़ोस में रहने वाले फिरोज से करीब छह वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दो महीने पहले समरीन ने फिरोज से बात करना कम कर दिया था।

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कुछ दिन पूर्व फिरोज को पता चला कि युवती का रिश्ता तय हो गया है। आरोपी ने युवती से बात करने का प्रयास किया लेकिन उसने मना कर दिया। फिरोज ने युवती के घर जाकर हंगामा और मारपीट भी की थी, जिसके बाद परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

बृहस्पतिवार को फिरोज ने समरीन को मिलने के लिए बिजली बंबा बाईपास पर बुलाया। युवती उससे मिलने बाईपास पर पहुंची। फिरोज उसे बाइक पर जंगल में ले गया, जहां शादी की बात पर बहस हुई।



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पुलिस के अनुसार, विवाद बढ़ने पर फिरोज ने समरीन के साथ हाथापाई की। फिर गला दबाकर समरीन की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर सूचना दी। पुलिस अधीक्षक नगर समेत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आरोपी फिरोज को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उसके खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है।

