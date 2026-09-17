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मेरठ: पीएम के जन्मदिन पर रैपिड रेल स्टेशन के बाहर दीप जलाए

Mohd Mustakim

Updated Thu, 17 Sep 2026 08:19 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 08:19 PM IST







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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शिवाजी चौक स्थित आरआरटीएस रैपिड रेल स्टेशन के बाहर दीप जलाए गए। इस कार्यक्रम में भाजपा के कैंट विधायक अमित अग्रवाल, मंत्री सोमेंद्र तोमर के साथ महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी भी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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