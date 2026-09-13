{"_id":"6aa67d79df305efd850d8ac9","slug":"video-meerut-discussed-ancient-and-modern-education-systems-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: प्राचीन और वर्तमान शिक्षा पद्धति को लेकर चर्चा की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आर्य समाज थापर नगर मेरठ में रविवार को प्राचीन शिक्षा पद्धति और वर्तमान शिक्षा पद्धति में क्या अंतर है, विषय पर चर्चा की गई। अजय सेठी ने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम अपने ज्ञान, विवेक और बुद्धि से सही और गलत का निर्णय लेते हैं।

... और पढ़ें