मेरठ: अवैध निर्माण की सूची दाखिल न करने के मामले में मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव हटाए गए

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मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव अर्पित गुप्ता को शासन ने हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में अवैध निर्माण की सूची दाखिल न करने से जुड़ा बताया गया है। वहीं, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीणा मेडिकल लीव पर चले गए हैं। सचिव के अचानक हटाए जाने के बाद बुधवार को प्राधिकरण में अफरातफरी का माहौल रहा और कई अधिकारी नदारद रहे। अभी नए सचिव की तैनाती नहीं की गई है।

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