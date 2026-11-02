{"_id":"6ae85eb1fbe458f13c095136","slug":"video-meerut-crowds-of-patients-at-the-district-hospital-most-are-suffering-from-viral-infections-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: जिला अस्पताल में लगी मरीजों की भीड़, वायरल से सबसे ज्यादा ग्रस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदलते मौसम के साथ मेरठ में बीमारियां बढ़ रही हैं। सोमवार को जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी रही। सुबह से ही पर्चा काउंटर पर लंबी लाइनें लगीं। सर्दी-खांसी, बुखार और वायरल के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। डॉक्टरों ने बदलते मौसम में सावधानी बरतने और खानपान का ध्यान देने की सलाह दी है।

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