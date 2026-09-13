मेरठ: केसरगंज में मस्जिद में निर्माण मामला, बजरंगदल कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा

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केसरगंज मंडी स्थित मस्जिद में दो दिन पहले निर्माण किया जा रहा था। व्यापारियों और हिंदू संगठन के लोगों ने आकर हंगामा कर दिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया था। रविवार को बजरंग दल कार्यकर्ता केसरगंज मंडी पहुंचे और हंगामा करने लगे। पुलिस ने आकर मामला शांत कराया।

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