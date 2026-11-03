मेरठ: साइकिल पाकर खिले बच्चों के चेहरे, मदन मोहन विद्या मंदिरमें हुआ वितरण

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चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर स्थित मदन मोहन विद्या मंदिर स्कूल में मंगलवार को छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरित की गईं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचीं विश्वविद्यालय की कुलसचिव संगीता शुक्ला ने बच्चों को साइकिल प्रदान कीं। साइकिल मिलते ही छात्र-छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे और वे उत्साह से झूम उठे।

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