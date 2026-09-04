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मेरठ: बच्चों ने किया मनमोहक नृत्य, भक्ति गीतों पर जमकर झूमे

मेरठ ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 09:28 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 09:28 PM IST







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जन्माष्टमी पर पूरा शहर कृष्ण की भक्ति में झूम उठा। मंदिर सजाए गए और जगह-जगह झांकियों ने मन मोह लिया। सूरजकुंड पर लगी झांकी में कलाकारों ने मयूर नृत्य किया। श्रद्धालुओं ने नृत्य देख श्री कृष्ण के जयकारे लगाए। यहां बच्चों ने भी खूब नृत्य किया। ... और पढ़ें

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