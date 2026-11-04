{"_id":"6aeb62d3f48ba52d650897cc","slug":"video-meerut-chairperson-sudha-khatik-inaugurates-development-projects-worth-rs70-lakh-in-hastinapur-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: हस्तिनापुर में 70 लाख के विकास कार्यों का चेयरपर्सन सुधा खटीक ने किया लोकार्पण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हस्तिनापुर नगर पंचायत की चेयरपर्सन सुधा खटीक ने बुधवार को कस्बे में करीब 70 लाख रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान वार्ड 11 में आयोजित कार्यक्रम में जाट समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। चेयरपर्सन ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पार्क के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगात दी। सुधा खटीक ने कहा कि नगर पंचायत का उद्देश्य कस्बे के प्रत्येक वार्ड में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराना है।

... और पढ़ें