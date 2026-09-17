मेरठ: पार्श्वनाथ जैन मंदिर में कलश स्थापना का आयोजन किया

{"_id":"6aab8d4bbd178be7f7007bfa","slug":"video-video-paema-narathara-matha-ka-janamathana-kabnata-matara-bhapathara-cathhara-va-vathhayaka-naraja-bra-na-rakatathana-karana-val-thanaya-ka-saratafakata-thaya-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी व विधायक नीरज बोरा ने रक्तदान करने वाले दानियों को सर्टिफिकेट दिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}