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मेरठ: 500 मेधावी छात्र-छात्राओं को किया सम्मानित, समाजसेवियों को दी ‘वैश्य शिरोमणि’ की उपाधि
वैश्य समाज मेरठ महानगर की ओर से रविवार को बालेराम बृजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज शास्त्रीनगर में 33वें मेधावी वैश्य छात्र-छात्रा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 500 मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रतीक चिह्न एवं प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं सामाजिक उत्थान एवं समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली पांच विशिष्ट विभूतियों को प्रतिष्ठित ‘वैश्य शिरोमणि’ उपाधि से अलंकृत किया गया। पूरे आयोजन में उत्साह, सामाजिक एकता और गौरव का वातावरण देखने को मिला।
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