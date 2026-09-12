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मेरठ में मास्टर वैभव टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज, अतिथियों ने खिलाड़ियों से किया परिचय

Dimple Sirohi

Updated Sat, 12 Sep 2026 12:16 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 12:16 PM IST







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मेरठ के गांधीबाग मैदान में मास्टर वैभव टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान टूर्नामेंट के आयोजक भी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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