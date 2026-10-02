{"_id":"6abf415c850941196f0a2bce","slug":"video-marathon-organised-at-kailash-prakash-sports-stadium-on-gandhi-jayanti-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"गांधी जयंती पर कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में मैराथन, बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने लिया हिस्सा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गांधी जयंती पर कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में मैराथन, बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने लिया हिस्सा

Dimple Sirohi

Updated Fri, 02 Oct 2026 11:00 AM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 11:00 AM IST







Link Copied



मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में गांधी जयंती के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों, खिलाड़ियों और बुजुर्गों ने उत्साह के साथ भाग लिया। आरएसओ जितेंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन का शुभारंभ किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन