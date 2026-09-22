{"_id":"6ab2c738c70f8b8b3109cc68","slug":"video-maha-aarti-held-at-siddhivinayak-ganpati-temple-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में हुई महाआरती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। कचहरी रोड स्थित आदर्श नगर के श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में मंगलवार को श्रद्धालुओं ने राम नाम का जाप किया। इसके बाद विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर महाआरती की गई। पंडित गणेश ठाकुर ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई। महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और भगवान गणेश जी के जयकारे लगाए। पूजा के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर परिसर इस दौरान भक्तिमय वातावरण से सराबोर नजर आया। श्रद्धालुओं ने सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हुए धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धापूर्वक भाग लिया।

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