{"_id":"6ad3b48926a357c23c018c74","slug":"video-maa-kalratri-was-worshiped-in-jayanti-mata-shaktipeeth-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: जयंती माता शक्तिपीठ में हुई मां कालरात्रि की पूजा-अर्चना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। हस्तिनापुर कस्बे के पांडव टीले पर स्थित प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर में शनिवार को नवरात्र के सातवें दिन मां कालरात्रि की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर में दिनभर भक्तों का आवागमन लगा रहा।

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