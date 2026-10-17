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Meerut: न्यू ब्लॉक बंगाली बाजार में हुआ मां दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन
मेरठ। हस्तिनापुर के श्री श्री दुर्गा पूजा सांस्कृतिक विकास कमेटी, न्यू ब्लॉक बंगाली बाजार के तत्वावधान में श्री श्री सार्वजनिक मां दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के तहत मां दुर्गा का भव्य दरबार सजाया गया। पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने मां दुर्गा के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आयोजन स्थल पर धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल बना रहा। कमेटी के सदस्यों ने महोत्सव को सफल बनाने में सहयोग किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से मां दुर्गा का गुणगान किया।
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