मेरठ: कचहरी में लगी लोक अदालत, फरियादियों की उमड़ी भीड़; बैंककर्मियों ने मामलों का किया निस्तारण

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मेरठ कचहरी में माह के दूसरे शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में अपने मामलों के निस्तारण के लिए बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे, जिससे कचहरी परिसर में खासी भीड़ नजर आई। इस दौरान बैंककर्मियों ने लोगों के मामलों का निस्तारण किया। फरियादियों की भीड़ को देखते हुए कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई। पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी की गई।

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