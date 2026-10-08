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मेरठ: कैलाश प्रकाश स्टेडियम में वाटर कूलर का उद्घाटन, सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पानी पीकर किया शुभारंभ, खिलाड़ियों को मिलेगी सुविधा

Dimple Sirohi

Updated Thu, 08 Oct 2026 11:23 AM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 11:23 AM IST







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मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने वाटर कूलर का उद्घाटन किया। उन्होंने वाटर कूलर का पानी पीकर इसका शुभारंभ किया। इससे स्टेडियम में आने वाले खिलाड़ियों और अन्य लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। ... और पढ़ें

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