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Meerut: सेवानिवृत्ति पर नगर पंचायत कार्यालय के जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र प्रभारी यशपाल सिंह को दी भावभीनी विदाई
मेरठ। हस्तिनापुर नगर पंचायत कार्यालय में सोमवार को प्रभारी जन्म-मृत्यु यशपाल सिंह के सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत के कर्मचारियों, सभासदों और नगर के गणमान्य लोगों ने यशपाल सिंह एवं उनके परिवार का सम्मान कर उनके स्वर्णिम सेवाकाल के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं। चेयरपर्सन सुधा खटीक ने कहा कि यशपाल सिंह ने अपने सेवाकाल के दौरान जिम्मेदारियों का निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन किया। नगर पंचायत में जन्म-मृत्यु संबंधी कार्यों के संचालन में उनके योगदान को भी सराहा गया। इस अवसर पर नगर पंचायत कर्मियों ने उनके लंबे सेवाकाल के अनुभवों को याद करते हुए कहा कि सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने अपने दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया। इस दौरान कर्मचारियों और सभासदों ने यशपाल सिंह को स्मृति चिह्न एवं उपहार भेंट कर सम्मानित किया। परिवार के सदस्यों का भी स्वागत किया गया। सेवानिवृत्ति के अवसर पर यशपाल सिंह भावुक नजर आए। उन्होंने सभी का आभार जताते हुए कहा कि नगर पंचायत में कार्य करते हुए उन्हें अधिकारियों, कर्मचारियों, सभासदों और नगरवासियों का हमेशा सहयोग मिला। समारोह में मौजूद लोगों ने उनके स्वस्थ, सुखी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर नगर पंचायत के रविंद्र कुमार, हर्ष, संजय जिनवाल, पुनीत, वार्ड सभासद मनोज, मखदुमपुर कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र सिंह, आदि लोग मौजूद रहे।
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