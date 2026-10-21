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हस्तिनापुर: मध्य गंग नगर में किया गया मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन

Pratyush Sharma

Updated Wed, 21 Oct 2026 01:28 AM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 01:28 AM IST







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हस्तिनापुर। नवरात्र के समापन के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा का विधि-विधान के साथ विसर्जन किया गया। श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां दुर्गा को विदाई दी और अगले वर्ष फिर से आने की कामना की। प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। ... और पढ़ें

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