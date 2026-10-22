{"_id":"6ada37a9a278289ff307e559","slug":"video-hastinapur-devotees-bid-farewell-to-goddess-durga-with-gulal-grand-immersion-procession-marks-end-of-five-day-festival-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"हस्तिनापुर: गुलाल उड़ाकर मां दुर्गा को दी विदाई, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु; जयकारों के बीच निकली विसर्जन यात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हस्तिनापुर: गुलाल उड़ाकर मां दुर्गा को दी विदाई, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु; जयकारों के बीच निकली विसर्जन यात्रा
हस्तिनापुर के बंगाली बाजार चौराहे स्थित श्री सार्वजनिक स्थायी दुर्गा माता मंदिर में पांच दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन श्रद्धा और उल्लास के साथ हुआ। इस अवसर पर मां दुर्गा की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा धूमधाम से निकाली गई। श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते हुए चले और एक-दूसरे को गुलाल लगाकर मां दुर्गा को भावभीनी विदाई दी। पूरे रास्ते जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा से परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।