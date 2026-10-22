मेरठ: घर के बाहर खड़ी इको वैन में आग लगाने का आरोप, सीसीटीवी में दिखे 4 युवक; 2 की पहचान का दावा

सीसीटीवी में चार युवक दिखने का दावा

पीड़ित मोहम्मद सलीम ने बताया कि पास के मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में चार युवक वैन में आग लगाते दिखाई दिए। उन्होंने फुटेज के आधार पर दो युवकों की पहचान करने का दावा किया है। सलीम ने पुलिस से चारों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।



फिलहाल, युवकों पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच के बाद ही घटना से जुड़ी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।



तहरीर के आधार पर जांच कर रही पुलिस

सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और शिकायत में बताए गए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।