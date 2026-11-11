{"_id":"6af4961433f81d4f7907de92","slug":"video-hastinapur-as-soon-as-the-water-level-of-ganga-decreased-the-game-of-plowing-started-on-government-land-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"हस्तिनापुर: गंगा का जलस्तर घटते ही सरकारी जमीन पर शुरू हुआ जुताई का खेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हस्तिनापुर। गंगा का जलस्तर कम होते ही गंगा किनारे सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिशें शुरू हो गई हैं। खादर क्षेत्र में गंगा की धारा पीछे हटने के बाद खाली हुई भूमि पर कुछ लोगों द्वारा ट्रैक्टर चलाकर जुताई की जा रही है। आरोप है कि सरकारी जमीन को कृषि भूमि के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। हर साल जलस्तर घटने के बाद इस तरह की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। इसके बावजूद संबंधित विभाग की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से सरकारी भूमि पर कब्जे का खेल जारी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

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