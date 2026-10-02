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मेरठ: गांधी जयंती पर प्यारे लाल शर्मा स्मारक में चरखा चलाकर मनाया गया दिवस

Dimple Sirohi

Updated Fri, 02 Oct 2026 10:59 AM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 10:59 AM IST







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मेरठ के प्यारे लाल शर्मा स्मारक में गांधी जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी ने चरखा चलाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में गांधी जी के विचारों और उनके बताए सत्य व अहिंसा के मार्ग को याद किया गया। ... और पढ़ें

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