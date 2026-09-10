{"_id":"6aa2872b55aeefcd6c0f32bf","slug":"video-four-thousand-kg-of-explosive-material-worth-rs110-crore-recovered-stored-under-firecracker-sale-licence-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ में 4 हजार किलो विस्फोटक सामग्री मिलने से मचा हड़कंप, कीमत करीब 1.10 करोड़; पटाखा लाइसेंस पर रखा था भंडारण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ में पुराने लाला का बाजार और केसरगंज में विस्फोटक सामग्री का भंडारण मिलने से पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस को 100-200 किलो नहीं, बल्कि करीब 4,000 किलो विस्फोटक सामग्री मिली है। इसकी कीमत करीब एक करोड़ 10 लाख रुपये बताई जा रही है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पटाखे बेचने के लाइसेंस पर विस्फोटक सामग्री का भंडारण किया जा रहा था, जबकि इसकी अनुमति नहीं थी। केसरगंज स्थित गोदाम में भी विस्फोटक सामग्री का भंडारण मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और शहर में अन्य संभावित स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई जारी है।

... और पढ़ें