घंटाघर के कोटला बाजार में गोदाम से पटाखों का जखीरा बरामद, 50 लाख से अधिक कीमत के पटाखे मिले

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मेरठ के घंटाघर स्थित कोटला बाजार में आशीष गर्ग के गोदाम से पटाखों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। सीओ के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान 50 लाख रुपये से अधिक कीमत के पटाखे बरामद होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये पटाखे दीपावली के लिए मंगाए गए थे और पूरे शहर में सप्लाई किए जाने थे। कार्रवाई के दौरान पटाखों से भरे बड़ी संख्या में कार्टून बरामद हुए। बताया गया कि एक छोटा हाथी वाहन भरने के बाद भी पटाखों के कार्टून खत्म नहीं हुए। सीओ ने व्यापारी आशीष गर्ग के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही है।

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