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मेरठ-पौड़ी हाईवे पर कार की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्री की मौत, चचेरा भाई और दूसरी बेटी घायल

Dimple Sirohi

Updated Sat, 28 Nov 2026 01:01 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 01:01 PM IST







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मेरठ-पौड़ी हाईवे पर रात में कार की टक्कर से बाइक सवार 28 वर्षीय छोटू शर्मा और उनकी आठ वर्षीय बेटी परी की मौत हो गई। हादसे में उनके चचेरे भाई अभिषेक और छह वर्षीय बेटी पलक घायल हो गए। इंचौली थाने में दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहन खड़े हैं। ... और पढ़ें

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