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मेरठ: दिल्ली की ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ रैली में शामिल मेरठ के लोगों का कांग्रेस ने जताया आभार, प्रेसवार्ता कर दी जानकारी

Dimple Sirohi

Updated Wed, 04 Nov 2026 01:25 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 01:25 PM IST







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दिल्ली में एक नवंबर को आयोजित कांग्रेस की ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ रैली में मेरठ से शामिल हुए लोगों का आभार जताने के लिए बुढ़ाना गेट स्थित कांग्रेस कार्यालय पर प्रेसवार्ता की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने रैली में शामिल होने वाले मेरठ के लोगों को धन्यवाद दिया और प्रेसवार्ता के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की। ... और पढ़ें

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