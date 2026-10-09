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विक्टोरिया पार्क में 12 अक्टूबर से होगा कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी मैच, समीर रिजवी की कप्तानी में उतरेगी यूपी की टीम, महाराष्ट्र से होगा मुकाबला

Dimple Sirohi

Updated Fri, 09 Oct 2026 01:43 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 01:43 PM IST







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मेरठ के विक्टोरिया पार्क क्रिकेट मैदान में 12 अक्टूबर से कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी का मुकाबला खेला जाएगा। मैच की तैयारियों के लिए उत्तर प्रदेश की टीम मेरठ पहुंच गई है। खिलाड़ियों ने मैदान पर अभ्यास किया। यूपी की टीम समीर रिजवी की कप्तानी में उतरेगी, जबकि महाराष्ट्र की टीम के शुक्रवार शाम तक मेरठ पहुंचने की जानकारी दी गई है। ... और पढ़ें

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