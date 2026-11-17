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मेरठ: हॉवर्ड प्लास्टेड ग्राउंड में बन रहे कॉम्प्लेक्सों के विरोध में ईसाई समाज का प्रदर्शन, नगर आयुक्त आवास पहुंचे लोग

Dimple Sirohi

Updated Tue, 17 Nov 2026 03:44 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 03:44 PM IST







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मेरठ में हॉवर्ड प्लास्टेड ग्राउंड में बन रहे कॉम्प्लेक्सों के विरोध में ईसाई समाज के लोगों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नगर आयुक्त के आवास पहुंचे और निर्माण कार्य पर विरोध जताया। लोगों ने इस मामले में नगर निगम के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। ... और पढ़ें

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