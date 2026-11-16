मेरठ: बहन से बात करने पर नाराज भाइयों ने युवक को गला दबाकर मारा, गंगनहर में फेंका शव, चार गिरफ्तार

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सिंधावली गांव निवासी रोहित (21) की बरामदगी की मांग को लेकर रविवार को परिजनों ने एसएसपी कार्यालय पर हंगामा किया था। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने सोमवार को चार आरोपियों अक्षय, कुणाल, अमित और जतिन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि रोहित उनकी बहन से बात करता था और समझाने पर भी नहीं मानता था। इसलिए उन्होंने रोहित की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को भोला झाल के पास गंगनहर में फेंक दिया था। पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि रोहित एक नवंबर से लापता था। परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। रविवार को हंगामे के दौरान परिजनों ने चार युवकों पर रोहित को गायब करने का आरोप लगाया था। जांच में सामने आया कि रोहित का गांव निवासी सुजल की बहन से प्रेम प्रसंग था। सुजल ने उसे अपनी बहन से बात करने से मना किया था। इसके बावजूद दोनों के बीच बातचीत जारी रही।



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इसी रंजिश में सुजल ने अपने चचेरे भाई अक्षय और दोस्तों संग मिलकर रोहित की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने सोमवार को अक्षय, कुणाल, अमित और जतिन को गिरफ्तार कर लिया। युवती का भाई सुजल अभी फरार है।



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