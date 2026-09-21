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विपक्ष पर बरसे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बोले- कांग्रेस और सपा करती हैं परिवारवाद की राजनीति

Dimple Sirohi

Updated Mon, 21 Sep 2026 04:30 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 04:30 PM IST







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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों की राजनीति परिवार तक सीमित है। ... और पढ़ें

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