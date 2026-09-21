मेरठ में आज दिग्गज नेताओं की बैठक, एनएच-58 पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित; पुलिस तैनात

आज शहीदों को श्रद्धांजलि और युवा सम्मेलन

आज नितिन नवीन विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में शामिल होंगे। वे पार्टी नेताओं, शक्ति केंद्र और जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी दौरे में मौजूद रहेंगे।

दौरे के पहले दिन नितिन नवीन मेरठ में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद सुभारती विश्वविद्यालय में युवा सम्मेलन और शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे विश्वविद्यालय पहुंचकर नेशनल आर्मी शहीद स्मारक पर वृक्षारोपण भी करेंगे। इसके बाद मांगल्य ऑडिटोरियम में युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे।

योगी के साथ पूर्व पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों से बैठक

सुभारती विश्वविद्यालय में नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के पूर्व पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसमें चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। संगठन के सामने कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने की चुनौती और क्षेत्रवार प्रतिपुष्टि को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने जैसे विषय भी दौरे के लिहाज से महत्वपूर्ण बताए गए हैं।

औघड़नाथ मंदिर जाएंगे, मेरठ में रात्रि प्रवास

नितिन नवीन मेरठ में औघड़नाथ मंदिर के दर्शन भी करेंगे। 21 सितंबर को वे मेरठ में रात्रि प्रवास करेंगे।