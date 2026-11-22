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मऊ: गोरखपुर को हराकर हैदरगंज की टीम ने जीती कबड्डी प्रतियोगिता की ट्रॉफी
मऊ के कुर्थीजाफरपुर नगर पंचायत में आयोजित डॉ. भीमराव आंबेडकर बाल कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में आफताब अकादमी हैदरगंज की टीम ने गोरखपुर को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
फाइनल मैच में आफताब अकादमी हैदरगंज और गोरखपुर की टीम आमने-सामने थीं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंतिम समय तक चले संघर्ष में हैदरगंज की टीम ने बढ़त बनाए रखी और जीत हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया।
प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि रविंद्र सिंह, अतुल मद्धेशिया, अफजल नेसार और संजय विश्वकर्मा ने संयुक्त रूप से किया। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, एकता और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करते हैं।
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