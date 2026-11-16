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उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ
कठिन साधना, शुद्धता और लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन सोमवार सुबह उगते सूर्य (उदयगामी सूर्य) को अर्घ्य देने के साथ ही श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हो गया। इसके साथ ही 36 घंटे के निर्जला उपवास का कठिन अनुष्ठान भी पूरा हो गया। इससे पहले रविवार को नगर के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ा था। महादेव घाट, विसर्जन घाट, मड़ैया घाट, बच्चन घाट, हनुमान घाट और बम घाट समेत नगर के प्रमुख सरोवरों पर सुबह से ही भक्तिमय और आध्यात्मिक माहौल बना रहा। शाम ढलते ही व्रती महिलाओं ने पवित्र नदियों और सरोवरों के ठंडे पानी में घंटों खड़े रहकर अस्ताचलगामी (डूबते हुए) सूर्य को पहला अर्घ्य दिया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान घाटों पर व्रती महिलाओं के साथ उनके परिजनों और हजारों श्रद्धालुओं का हुजूम मौजूद रहा।
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